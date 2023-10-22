بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، شاركت مجموعة الملا - مجموعة الأعمال الرائدة والمتنوعة الاختصاصات التي تعمل في القطاع الخاص وتتخذ من الكويت مقرا لها - بالمعرض الوظيفي الثاني «وظيفتي» لتقديم باقات متنوعة من فرص العمل للكوادر الكويتية الشابة عبر مختلف قطاعات أعمالها.



وحضر مراسم افتتاح معرض «وظيفتي» الثاني في يومه الأول الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا يرافقه الرئيس الإداري عبدالله نجيب الملا، اللذان أكدا على أهمية الترحيب واستقطاب الكفاءات الشابة الوطنية من الكويتيين خلال أيام المعرض وشرح مميزات فرص العمل المتنوعة التي تنتظرهم ضمن مختلف قطاعات المجموعة والشركات التابعة لها.



ولتعزيز نموها الاستراتيجي وتحقيق خططها الاستثمارية المستقبلية، تحرص مجموعة الملا على توظيف الكوادر الكويتية سواء من الخريجين الجدد أو المتمرسين ذوي الخبرة لشغل مناصب فاعلة في مختلف قطاعات الأعمال لديها سواء بدوام كامل أو حتى توفير فرص عمل لهم بدوام جزئي، ويتجلى التعاون المشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة في الالتزام المتبادل والمستمر بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية على تطوير واستقطاب الكوادر الكويتية ليصبحوا مساهمين فاعلين في نمو أعمال المجموعة في مختلف القطاعات وضمن مجموعة متنوعة من الشركات في كل الصناعات التي تمارس فيها المجموعة أعمالها.



وتضمن المعرض الوظيفي مشاركة عدد من قطاعات المجموعة التي شملت: قطاع السيارات وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاستئجار والتأجير وقطاع التجارة والصناعة وقطاع الهندسة. ويساهم هذا التعاون المشترك في تعزيز التزام مجموعة الملا المتواصل واستراتيجيتها المتبعة في المسؤولية المجتمعية لاستقطاب وتطوير وتوظيف المواهب الوطنية الطموحة.



في مجموعة الملا نلتزم بدعم القدرات والمواهب الشابة الكويتية ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم وبناء مستقبل مشرق لهم وللكويت.