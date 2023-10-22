كشف تقرير صادر عن «كامكو إنفست» أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت في الربع الثالث من 2023 وصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 162 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو على أساس سنوي لإجمالي العقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بأكثر من 13 ضعفا.



ووفقا للتقرير الذي جاء تحت عنوان «سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي»، وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي منذ أكثر من 4 أعوام خلال الربع الثالث من 2023، بدعم قوي من الاستثمار في البنية التحتية التي تعد من الركائز الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035 بقيادة قطاعي النقل والبناء والتشييد.



وتستعد الكويت لعام جيد من ترسية المشاريع، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشاريع السنوية التي ستتم ترسيتها في البلاد إلى أعلى المستويات المسجلة منذ العام 2018، وفي هذا السياق، تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات التي تمت ترسيتها خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 نحو 5.8 مليارات دولار.



وفي السياق العام، من حيث حجم سوق المشاريع، تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع في الكويت بنحو 169 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر من 2023، وفقا لمؤشر المشاريع الخليجية الصادر عن «ميد».



وبالمقارنة، من حيث وضع سوق المشاريع، بلغت قيمة العقود قيد التنفيذ 79.8 مليار دولار، والعقود قيد الدراسة 54.4 مليار دولار، والعقود قيد التصميم 54.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023.



أما على الصعيد القطاعي، فبلغت قيمة مشاريع قطاع النقل في الكويت 1.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023 مقابل 50 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق، ويمثل قطاع النقل نحو 83.6% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الدولة خلال هذا الربع.



وجـــاء قطـــاع البناء والتشييد في الكويت في المرتبة الثانية من حيث العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع بقيمة 134 مليون دولار، وفي الوقت الحالي، يعد مشروع توسعة مطار الكويت بقيمة 4.3 مليارات دولار (مشروع مبنى الركاب الجديد 2) أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في الكويت، يليه مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف. أما على الصعيد القطاعي فبلغت قيمة مشاريع قطاع النقل في الكويت 1.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 50 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.



ويمثل قطاع النقل نحو 83.6%من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الدولة خلال هذا الربع، وجاء قطاع البناء والتشييد في الكويت في المرتبة الثانية من حيث العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع بقيمة 134 مليون دولار، وفي الوقت الحالي، يعد مشروع توسعة مطار الكويت بقيمة 4.3 مليارات دولار، ويعد مشروع مبنى الركاب الجديد 2 أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في الكويت، يليه مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان بقيمة 1.4 مليار دولار وبالمقارنة، يعتبر مشروع المطار الجديد في شمال الكويت الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أكبر المشاريع المخطط تنفيذها ولم تتم ترسيته بعد، يليه مشروع مدينة جنوب المطلاع بقيمة 11.6 مليار دولار.



وأشار التقرير إلى أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي زادت بنسبة 86% خلال الربع الثالث من 2023، إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2022، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الـ 5 الماضية.



ويعد النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي، إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ العام 2018.