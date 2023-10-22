كشفت رابطة «إيه بي بي إيه» لمنتجي اللحوم في البرازيل ان الكويت جاءت في المرتبة الثالثة عربيا ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادا للدجاج البرازيلي خلال 2022 بحجم استيراد 107.8 آلاف طن.



ووفقا للقائمة، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة عربيا بحجم استيراد بلغ 445 ألف طن، وهو ما يمثل 9.6% من إجمالي واردات الدول العربية من الدجاج البرازيلي.



فيما جاءت السعودية في المركز الثاني بحجم استيراد بلغ 340 ألف طن، فيما جاءت مصر في المرتبة العاشرة، حيث استوردت نحو 47 ألف طن من الدجاج البرازيلي في 2022.



وأظهرت البيانات أن الدول العربية استحوذت على نحو 30% من إجمالي صادرات البرازيل من الدجاج في العام الماضي.