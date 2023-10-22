هادي العنزي



ينطلق في الـ 6 من مساء اليوم موسم كرة السلة للدرجة الأولى بمواجهة تجمع الكويت والقادسية على كأس «السوبر»، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، على أن ينطلق الدوري العام «الدمج» مساء الأربعاء المقبل بمباراتين، تجمع الأولى اليرموك مع الصليبخات، فيما يلتقي العربي مع القادسية في الثانية، على صالة الاتحاد. وقد استعد الفريقان لأفضل بداية ممكنة للموسم، بعد مشاركتهما في بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة التي اختتمت 12 الجاري، إذ حل «الأبيض» في المركز الثالث، فميا خرج القادسية من دور الـ 16.



وتبدو كفة مدرب «العميد» الألماني بيتر شومرز راجحة على نظيره الأميركي أنتوني ستيبنغ، وذلك لخبرته الكبيرة بكرة السلة الكويتية، وما يضمه فريقه من عدد وافر من اللاعبين المميزين، من محترفين ومحليين، يتقدمهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي الشمري، وعمران جوهر، والمحترفان الأميركي ماركوس هانت، والهاييتي كادي لالان، فيما يملك مدرب «الأصفر» ستيبنغ معرفة كافية بقدرات فريقه وخمصه في آن معا، ويعرف جيدا أنه سيواجه فريقا اعتاد تحقيق الألقاب في السنوات الماضية، وعليه فإن مهمة الفوز لن تكون سهلة، ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين منهم عبدالمحسن الموسوي، وصالح اليوسف، ومحمد أشكاني، بالإضافة إلى الأميركيين رونالد لوري وداروين وليامز.