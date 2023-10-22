توج الفارس الدولي شاكر الكاظمي بلقب النسخة الثانية لبطولة مركز الكويت للفروسية لقفز الحواجز التي أقيمت أول أمس في مضمار المركز بمنطقة صبحان، حيث نجح الكاظمي في الفوز بالمركز الأول في الشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن 72.89 ثانية بدون نقاط جزاء، تلاه الفرسان أحمد الأنصاري وخالد الخبيزي وعبدالوهاب الفارس وفواز راشد وغازي الجريري.



وفي الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم، حقق الفارس علي الخرافي المركز الأول، متفوقا على الفرسان حسين الخرافي وفواز السبيعي وخالد الخبيزي، فيما تصدر الفارس فيصل الخنيني الثالث على ارتفاع 110 سم، وشارك في شوطي الفئة المبتدئة على ارتفاع 70 و90 سم عدد كبير من الفرسان.