تنفس نابولي حامل اللقب وتحديدا مدربه الفرنسي رودي غارسيا الصعداء باستعادة نغمة الانتصارات عقب الفوز الثمين على مضيفه فيرونا 3-1 أمس في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وفرض المهاجم الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 43 و55 اثر تمريرتين حاسمتين من ماتيو بوليتانو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27 اثر تمريرة من جاكومو راسبادوري (27).



وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف (60) عبر المهاجم الصربي داركو لازوفيتش.



وعزز نابولي موقعه في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، في المقابل، مني فيرونا بخسارته الخامسة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الـ 16. إلى ذلك، يدافع ميلان عن صدارته عندما يستضيف يوفنتوس أحد منافسيه على اللقب، في مواجهة قوية تطغى عليها فضيحة مراهنات تهز «سيري أ» منذ أيام.



وأفادت تقارير بأن نجم خط الوسط السابق ساندرو تونالي (مع نيوكاسل حاليا) راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعبا في صفوف الأخير، في حين أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاما بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.



وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن عقوبة فاجولي كانت رسميا 12 شهرا، لكن حسم منها خمسة على أن تستخدم في «خطة علاج» من الإدمان على القمار.



وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت الى استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي.



وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاما) وزانيولو (24) اللذين يخوضان غمار الدوري الانجليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا تواليا، بالتحقيق الذي يستهدفهما.



وغاب اللاعبان عن مباراة المنتخب الإيطالي أمام مالطا (4-0) في تصفيات كأس أوروبا 2024، وأيضا عن المواجهة إنجلترا (1-3) ضمن التصفيات ذاتها.



وبالنسبة إلى يوفنتوس، فإنها ثاني ضربة يتعرض لها هذا الموسم بعد أسابيع فقط من إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بسبب انتهاكات المنشطات.



وفي المباريات الأخرى، يلتقي روما مع مونزا، وبولونيا مع فروزينوني، وساليرنيتانا مع كالياري، وأتالانتا مع جنوى.















صورة نابولي















