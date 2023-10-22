تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية 1-1، مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الإسباني، وسجللـ «الملكي» كارفاخال (78)، بينما سجل لإشبيلية داڤيد ألابا (هدف عكسي) في الدقيقة 74. ليعتلي ريال مدريد قمة جدول ترتيب «الليغا» برصيد 25 نقطة، بينما إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط. وتنتظر برشلونة اليوم مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام أتلتيك بلباو فريق مدربه السابق إرنستو فالفيردي في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم أن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في «الليغا» حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه فرط في أربع نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة ما كلفه التنازل عن الصدارة التي استعادها النادي الملكي. وتعتبر مواجهة بلباو بروڤة قبل الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقــة دوري أبطال أوروبـــا، حيـــث يلعب برشلونة مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء.

يعاني النادي الكاتالوني من غيابات بارزة في صفوفه في مقدمتها الهولندي فرنكي دي يونغ وهدافه الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي، لكنه يملك أسلحة بديلة أبرزها فيران توريس الذي بات ركيزة أساسية بالنسبة لتشافي وكان عند حسن ظنه في ظل غياب ليڤاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

سجل توريس 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم في 10 مباريات، ومن المقرر أن يقود خط الهجوم ضد أتلتيك بلباو. ويخوض جيرونا مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، اختبارا سهلا أمام ضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير، وبالتالي سيضمن إلى حد كبير البقاء أمام جاره الكاتالوني برشلونة بفارق نقطة على الأقل.

إلى ذلك، حقق ريال سوسييداد فوزا صعبا على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد سجله برايس مينديز (64)، ليصل الفائز للنقطة الـ 18، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 8 نقاط.

كما تمكن أوساسونا من التغلب على غرناطة 2-0.