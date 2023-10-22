ابتعد فريق الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم بعدما تغلب على ضيفه الخليج (1-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة، مستفيدا من تعادل الاتحاد والتعاون 1-1 في مباراة سجل فيها النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفا قبل أن يسقط فريقه في فخ التعادل بهدف عكسي.



وفي المباراة الأولى، خاض الهلال اللقاء بعد تلقيه قبل يومين خبرا سيئا تمثل بإصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده.



وحمل هدف الهلال توقيع الصربي ألكسندر ميتروفيتش (30)، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما نجمد رصيد الخليج عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.



واستفاد الهلال على أكمل وجه من تعادل منافسيه الاتحاد والتعاون ضمن المرحلة ذاتها بنتيجة 1-1، وذلك بعد أن سجل بنزيمة هدف التقدم لفريقه قبل أن يسقطه في فخ التعادل بهدف عكسي.



وتقدم الاتحاد بهدف الفرنسي كريم بنزيمة (22) قبل أن يسجل اللاعب نفسه بالخطأ في مرماه مهديا التعادل للتعاون (26).



وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.



وحقق الفتح فوزا كبيرا عندما تغلب على ضيفه أبها 4-1، وتغلب الفيحاء على مضيفه الأخدود بنتيجة 2-1.