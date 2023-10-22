خلص علماء وباحثون إلى أن الكتابة من شأنها أن تحسن صحة الشخص وأن تكون مفيدة لحياته العامة، وخاصة كتابة الشعر والقصائد والأدب، وهو ما يمكن أن يفسر لماذا يعيش الشعراء والكتاب حياة أطول ويتمتعون بصحة أفضل مقارنة بأقرانهم الذين لا يكتبون ولا ينغمسون في التأليف، وذلك تقرير حسب نشره موقع «ريدرز دايجست» المتخصص.



ومن المعروف علميا أن هرمون الكورتيزول يؤثر سلبا على أجساد البشر، حيث يتم إنتاجه في الغدد الكظرية عندما يدخل الإنسان في حالة من التوتر، ويؤثر سلبا على صحة الشخص، حيث إن إنتاجه بشكل زائد يؤدي إلى زيادة دهون البطن والالتهاب العام وجفاف الجلد وأعراض أخرى سيئة.



وبحسب تقرير «ريدرز دايجست» Readers Digest، الذي أوردته «العربية.نت»، فقد تبين أن الكتابة والتأليف، وخاصة كتابة الشعر والقصائد، تؤدي إلى تقليل إنتاج هذا الهرمون المضر، وبالتالي فإن الكتابة مفيدة جدا لصحة الشخص وتؤدي إلى تحسن مزاجه العام وتوفير الراحة له.