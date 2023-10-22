عاطف رمضان



قام مفتشو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركة تجهيزات غذائية في محافظة حولي لقيامها بتسييح اللحوم الهندية المجمدة وتذويبها ثم عرضها للبيع على انها لحوم استرالية طازجة ذبح الكويت. وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان المفتشين ضبطوا الادوات المستخدمة في عملية التذويب والتسييح للحوم وايضا فواتير متعددة تثبت بيع وتسويق هذه اللحوم، كما تم ضبط بعض الوجبات المعدة والمجهزة للبيع وتبين ان المخالف قام بالغش في حالة اللحوم ومصدرها ومنشأها وان المضبوطات يصل الي 220 كيلو لحوم مغشوشة.



وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ان المفتشين قاموا بإغلاق محل ومخزن شركة بيع هدايا كماليات بالعقيلة لقيامه ببيع وتوزيع سلع مقلدة تحمل علامة عالمية عبارة عن حقائب وإكسسوارات.