تنطلق اليوم أعمال «منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر» والمعرض التكنولوجي المصاحب له، جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وشركة «رازن» لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بهذه المناسبة، وينطلق حفل افتتاح المنتدى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم برعاية وبمشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ويقام المنتدى بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وقال د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، بهذه المناسبة: نتطلع لأن يسهم المنتدى في دعم خططنا بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص مسار التحول الرقمي، وهذه المرحلة تتمثل في الانتقال إلى اعتماد الحوسبة السحابية في مراكز المعلومات بالكويت لتشكل البنية التحتية اللازمة لربط جميع مراكز المعلومات الحكومية بتجهيزات حاسوبية متجانسة وفعالة تدعم خططنا للتحول الرقمي، وسوف يقوم أحد الخبراء في الجهاز المركزي بتقديم شرح واف لاستراتيجية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص الحوسبة السحابية في الكويت.



أما م.بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، فقد رحب بانعقاد المنتدى، وقال: نتوجه بالشكر والتقدير بهذه المناسبة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، لرعايته المنتدى وحضوره حفل الافتتاح، كما نشكر د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، لدعمه المنتدى وتخصيص فريق عمل من الجهاز خلال فترة الإعداد له، ونأمل أن يحقق المنتدى أهدافه، خاصة أن يواكب خطط الجهاز والجهات الحكومية الأخرى للانتقال إلى الحوسبة السحابية وتفعيل خطط التحول الرقمي بالدولة.



ويهدف «منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر» إلى مواكبة جهود الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في توجههما الاستراتيجي نحو اعتماد الحوسبة السحابية لتطوير البنية المعلوماتية التحتية ودعم برامج الحكومة الإلكترونية والانخراط في عالم تحكمه التقنيات المتطورة، كما يوفر المنتدى فرصة مثالية لمناقشة كل التحديات ووضع الحلول المتاحة للمساهمة في مسار التحول نحو الحوسبة السحابية.



وتوجه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية شركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بهذه المناسبة بالشكر لجميع المؤسسات المشاركة في المنتدى، وخص بالذكر الشريك الحكومي الاستراتيجي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما توجها بالشكر للشركات الراعية.



وذكر البيان: نثمن عاليا دعم ومشاركة رعاة الفئة البلاتينية بنك برقان، بيت التمويل الكويتي، شرك زين الكويت، وشركة Solutions by stc، كما توجها بالشكر لرعاة الفئة الذهبية شركة امازون ويب سرفيزس وشركة سيسكو الكويت، كما توجه المنظمون بالشكر للمؤسسات المشاركة: شركة الأنظمة الآلية، وزارة المالية، قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، وزارة العدل، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



واختتم منظمو المنتدى التصريح الصحافي بتوجيه الشكر إلى كل الخبراء المشاركين في المنتدى، وكذلك كل المؤسسات الصحافية والإعلامية التي ستقوم بتغطية هذا الحدث التكنولوجي المهم والمتميز بالكويت.