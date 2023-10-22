د.خالد جراق: التبرع رسالة دعم وتأييد للقطاع الطبي في غزة ضد الكيان الصهيوني

الكويت حكومة وشعباً تدعم فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني المغتصب

كل شعوب العالم الحر تدين القصف الوحشي على المؤسسات الطبية

د.أحمد نصرالله: دار الشفاء يستجيب لرسالة الاستغاثة ويقدم الدعم الإنساني للطواقم والمؤسسات الطبية

نسعى لنصرة إخواننا في قطاع غزة بكل السبل والإمكانيات المتاحة

دعماً منه لصمود الشعب الفلسطيني وكوادره الطبية، ووقوفاً ضد انتهاكات الكيان الصهيوني المحتل وجرائمه ضد المدنيين العــــزل والمستشفيـــات والكوادر الطبية العاملة في مستشفيات قطاع غزة والأراضي المحتلة، وتأكيداً على النهج الثابت لدولة الكويت، حكومة وشعباً، في نصرة القضية الفلسطينية، تبرع مستشفى دار الشفاء للهلال الأحمر الكويتي بقيمة مليون دولار لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة التي تعاني نقصاً كبيراً في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ليلاً ونهاراً دون رادع من ضمير إنساني أو قانون دولي.



حماية المؤسسات الطبية



وبهذه المناسبة، شدد نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء د.خالد جراق، على وقوف المستشفى بجانب القضية الفلسطينية، التي باتت رمزاً لصمود الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني المتمادي في خرق جميع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية المؤسسات الطبية وكوادرها الطبية من مختلف التخصصات وقت الحروب والأزمات.



وأضاف أن تبرع مستشفى دار الشفاء بقيمة مليون دولار للهلال الأحمر الكويتي لدعم مستشفيات قطاع غزة إنما هو تعبير رمزي عن تضامنه مع آلام الشعب الفلسطيني الذي يعاني انقطاع كل مقومات الحياة عن سكانه من مياه وكهرباء وطعام ومستلزمات طبية، في ظل صمت ودعم دولي مريب ومحزن ويتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية .



واستدرك جراق بالقول: ان الكويت كما عهدناها دائما تقف ضد جرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في كل دقيقة ضد أبناء شعب فلسطين المقاوم.



دعم وتأييد



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى دار الشفاء د.أحمد نصرالله، أن استمرار استهداف المؤسسات الطبية والكوادر البشرية في كل دقيقة هو رسالة استغاثة لكل الشعوب العربية والإسلامية حول العالم للتكاتف والتعاون ضد الكيان الصهيوني وتقديم الدعم بكل صوره وأشكاله للمقاومة الباسلة التي تعد رمز العزة والكرامة لنا جميعا، وهو ما ينسجم مع توجهات حكومتنا ويستجيب لآمال أهلنا في الكويت.



مسؤولية مجتمعية



واستدرك نصرالله بالقول: ان الأحداث التي يتابعها العالم على مدار الساعة بشأن قطاع غزة وما يحدث فيه وفي بقية الأراضي المحتلة من جرائم حرب، تستدعي منا جميعا ليس فقط الاستنكار والإدانة بل السعي بشتى السبل والإمكانات المتوافرة لنصرة هذا الشعب المرابط والبطل.