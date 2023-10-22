نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ونؤكد موقف الكويت الثابت في الوقوف إلى جانبه ومساندته

نأمل أن يسهم اجتماعنا في تعزيز علاقات الشراكة بين دولنا ونقدر جهود اللجان الوزارية والتي توجت بالانتهاء من إعداد خطة العمل للفترة 2024 ـ 2028

نُشيد بمواقف رابطة دول جنوب شرق آسيا لالتزامها الدائم تجاه القضايا العادلة وتعاونها مع دول مجلس التعاون لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة

جدد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأعرب سموه، في كلمة الكويت التي ألقاها سموه أمام الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون وقادة رابطة آسيا (الآسيان) في العاصمة السعودية الرياض، عن قلق الكويت حيال تطورات الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين موقف الكويت الثابت المبدئي في الوقوف إلى جانبه ومساندته.



كما أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في «خور عبدالله».



وفيما يلي نص الكلمة:



بسم الله الرحمن الرحيم



صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



إخواني قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



الأصدقاء قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).



الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).



الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



في البداية، يطيب لي أن أنقل لكم جميعا تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، معربين عن وافر الشكر والتقدير للأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مهنئين مقامه الكريم بمناسبة مرور تسع سنوات على توليه مقاليد الحكم، والشكر موصول للأخ العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها على ما لمسناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



كما أعرب عن عظيم سروري للمشاركة في الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي يجسد إضافة مهمة في مسيرة العلاقات الطيبة بين الجانبين والرغبة الصادقة المشتركة نحو تطوير وتعزيز هذه العلاقات لتشمل آفاق تعاون أوسع في مختلف المجالات.



ونلتقي هنا آملين أن يسهم اجتماعنا في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولنا مقدرين الجهود المبذولة من اللجان الوزارية والفنية الأخرى والتي توجت بالانتهاء من إعداد خطة العمل المشتركة للفترة 2024 ـ 2028.



وانطلاقا من حرص الكويت على حسن الجوار، تؤكد ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في «خور عبدالله».



وتعرب عن قلقها حيال تطورات الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين موقف دولة الكويت الثابت المبدئي في الوقوف إلى جانبه ومساندته.



وفي هذا الصدد لا تفوتني الإشادة بمواقف رابطة دول جنوب شرق آسيا لالتزامها الدائم تجاه القضايا العادلة وتعاونها مع دول مجلس التعاون لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ومواقفها إزاء القضايا الإسلامية والعربية والإقليمية والدولية.



وفي الختام فإننا ندعو الله عز وجل أن يحفظ أوطاننا ويديم عليها الأمن والتطور والازدهار وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لدولنا والرفاه لشعوبنا.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



هذا، وعاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان في مدينة الرياض.



وكان ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر ظهر الجمعة المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد ترؤس سموه وفد الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل صباح أول من أمس إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية مع رابطة «الآسيان» المقامة بمدينة الرياض.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.

سموه أشاد بالحرص على تعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

ممثل الأمير شكر خادم الحرمين: احتضان المملكة للقمة يرسخ دورها المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية

بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:



«خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد



يطيب لي وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافها بلدكم الشقيق في مدينة الرياض، أن أعرب لشخصكم الكريم عن أسمى عبارات الشكر والامتنان لما أحطتموني به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة عبرت عن عمق الوشائج الأخوية والأواصر الحميمة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.



ونؤكد أن احتضان بلدكم الشقيق لهذه القمة يرسخ الدور المحوري المهم له على الساحتين الإقليمية والدولية ويعكس حرصكم على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في كل المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا مشيدا بالترتيبات الاستثنائية والجهود الكبيرة والتنظيم المميز لهذه القمة مما كان له أكبر الأثر في إنجاحها، آملا أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر لشعوبنا الشقيقة والصديقة.



وختاما، فإنني أدعو الله لكم أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية والهناء وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام المنعة والرفعة والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.



والله يحفظكم ويرعاكم».

سموه أكد على عمق ومتانة الأواصر التاريخية ووشائج القربى التي تجمع بين البلدين والشعبين

ممثل الأمير شكر محمد بن سلمان: الإعداد المتميز للقمة يؤكد المكانة الرفيعة للمملكة إقليمياً ودولياً

بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها:



«صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله



ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد



أود وقد عدت إلى أرض الوطن بعد حضوري قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافها بلدكم الشقيق في مدينة الرياض أن أعرب لسموكم عن أعمق مشاعر الشكر والامتنان لما لقيته والأخوة أعضاء الوفد المرافق من صادق الحفاوة وكرم الوفادة التي جسدت عمق ومتانة الأواصر التاريخية الحميمة ووشائج القربى التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.



وإنني لأعبر عن بالغ التقدير والثناء للجهود الدؤوبة التي توجت بحسن التنظيم وتميز الإعداد لهذه القمة مما يؤكد المكانة الرفيعة والدور الريادي للمملكة الشقيقة على المستويين الإقليمي والدولي، آملا أن تسفر النتائج الإيجابية والتوصيات المثمرة لهذه القمة في تعزيز مسيرة العمل المشترك وتفعيل آليات أوجه التعاون بين الدول المشاركة في مختلف المجالات والميادين وبناء توافق في الآراء حول مجمل القضايا الدولية خاصة بما يضمن تلبية آمال شعوبنا وتطلعاتها ويحقق مصالحنا المشتركة.



وأغتنم هذه الفرصة لأبعث لسموكم أصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدكم الشقيق الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.



والله يحفظكم».