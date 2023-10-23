انخفض عدد السوريين المسجلين في تركيا بمقدار 247 ألفا و143 شخصا إجمالا منذ 1 يناير 2023 حتى شهر أكتوبر الجاري، ليسجل أدنى مستوى له خلال السنوات السبع الماضية، بحسب موقع (غازي عنتاب 27).



وقال الموقع نقلا عن دائرة الهجرة التركية أن تصنيف ولاية غازي عنتاب باعتبارها المحافظة التي تستضيف أكبر عدد من السوريين لم يتغير.



وبلغ عدد السوريين في غازي عنتاب، حيث يعيش أكبر عدد من السوريين بعد إسطنبول، 431 ألفا و390 شخصا.



وبحسب جدول الفئات العمرية الذي نشرته مديرية إدارة الهجرة، يشكل الرجال السوريون ما نسبته 52.4% من إجمالي عدد السوريين. تبلغ نسبة النساء السوريات 47.6%، ويبلغ عدد الرجال السوريين 158 ألفا و663 أكثر من عدد النساء السوريات.



ويتناقص هذا الفارق مع زيادة الفئة العمرية، ويلاحظ أن عدد النساء أعلى من عدد الرجال في معظم الفئات العمرية فوق 45 سنة، وهناك 620 ألفا و772 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، ويعرفون بالسكان الشباب.



وبقيت إسطنبول المدينة التي تستضيف أكبر عدد من السوريين، حيث يبلغ عددهم 532 ألفا و235 شخصا، وتلي إسطنبول غازي عنتاب بـ 431 ألفا و390 شخصا، وشانلي أورفا بـ 311 ألفا و584 شخصا، أما المدن الأكثر ندرة بالمقيمين السوريين فهي بايبورت وتونجلي بـ 39 شخصا.