قالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» إن جنديين بالجيش العراقي ومقاتلين من قوات البشمركة الكردية قتلوا في اشتباك بين الجانبين بمنطقة جبلية بشمال العراق.



وأصيب ستة جنود عراقيين وخمسة من مقاتلي البشمركة.



وقالت مصادر صحية إن اثنين من الجنود العراقيين في حالة حرجة.



وأوضحت المصادر ان مقاتلي البشمركة الأكراد، من الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق، حاولوا استعادة السيطرة على تلك المواقع مما أدى لاندلاع الاشتباكات.



وقالت مصادر عسكرية وقوات البشمركة إن الاشتباكات استمرت لنحو ساعتين قبل أن تهدأ عندما سعى قادة من الجانبين إلى نزع فتيل التوتر.



وأضافت المصادر ذاتها أن الجانبين ارسلا تعزيزات إلى المنطقة، واصفة الوضع بأنه «هش».



وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور السبت الماضي وسلموها إلى الجيش العراقي.



ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.