

حقق الزمالك فوزا مستحقا وبنتيجة عريضة في أول مباراة للفريق في عهد المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب، وذلك على حساب ضيفه سموحة بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري، حيث تقدم الزمالك عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة (3) ثم أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة (14)، قبل أن يهدر ضربة جزاء في الدقيقة (45+1) فيوسف أوباما في الدقيقة (45+5)، بينما أحرز فادي فريد هدف سموحة في الدقيقة (67) قبل أن يزيد الزمالك حصيلته عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة (81) ثم كلل شيكابالا جهوده بعدما صنع هدفين مسجلا الهدف الخامس في الدقيقة (90).



وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الكولومبي خوان أوسوريو إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي عند 7 نقاط في المركز الرابع، ليقرر مجلس إدارة سموحة في اجتماع عاجل برئاسة محمد فرج عامر إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق، وعقد جلسة مع المدرب اليوم الإثنين لتقديم تقرير كامل حول أسباب الهزيمة الثقيلة، فيما قرر المدير الفني للأبيض خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة 48 ساعة على أن تستأنف التدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة.



وفي باقي المباريات، حصد إنبي فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 3-1 رافعا رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل البنك الأهلي بقيادة مدربه القبرصي بابا فاسيليو بلا نقاط في المركز الأخير، بينما حسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء بلدية المحلة والاتحاد السكندري، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع على الترتيب بـ 5 نقاط.



وفي إطار آخر، يقوم مسؤولو النادي الأهلي بجهود كبيرة للحصول على الموافقة النهائية الخاصة بطلب النادي الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في إطار بطولة «السوبرليغ»، وذلك عوضا عن الموافقة السابقة للجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع كحد أقصى.



هذا، وقد أرسلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب برقية تهنئة إلى مجلس إدارة الزمالك الجديد، متمنية لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين الأندية الجماهيرية.