

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على الباحثين القانونيين المؤهلين لشغل وظيفة محقق (ج) ضرورة أداء الواجب بكل تفان وإخلاص وجعل ميزان العدل بين أعينهم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ذلك جاء خلال حفل تخرج أداء القسم القانوني لـ25 باحثا قانونيا من المؤهلين لوظيفة محقق (ج) أمس الأحد شهده الشيخ طلال الخالد بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس والمدير العام للإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة فارعة عمادي.



ووجه وزير الداخلية كلمة خلال الحفل لأبنائه المحققين والمحققات، أعرب فيها عن اعتزازه وتقديره بتخريج هذه الكوكبة من الشباب الذين يشكلون دعما للعدالة وشفافية وقانونية الإجراءات الأمنية باعتبارها جانبا مهما من احتياجات أقسام التحقيقات بجهاز الشرطة.



ودعا الخريجين إلى الوفاء بالقسم الذي أقسموه والصبر وتحمل مشاق العمل وأداء الواجب بكل تفان وإخلاص وجعل ميزان العدل بين أعينهم ومراعاة الجوانب الأسرية والالتزام بفترات العمل توفيرا لوقت وجهد المواطنين والمقيمين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.



كما أكد على مواصلة التحصيل العلمي والاستفادة من تجارب المحققين والمحققات الأقدم والاستماع إلى نصائحهم لاكتساب المزيد من المعرفة والخبرات لتحقيق التميز في العمل، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.