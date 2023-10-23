

أشاد رئيس مجلس إدارة جـمـعـية الصفا الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف في دعم مسيرة العمل الخيري، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة ومجالات العمل الخيري والإنساني بشكل أضحت معه الكويت رائدة وسباقة فيه. جاء ذلك في إطار استعراض الشايع للنتائج النهائية لمشروع مصرف الصدقات، الذي أسهم في سد حاجة المحتاجين والمعوزين نتيجة التعاون المثمر والبناء بين «الصفا الإنسانية» والأمانة العامة للأوقاف، التي قدمت كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع. وأوضح الشايع أن مصرف الصدقات يقوم بتقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة والمستلزمات الضرورية للأرامل والمطلقات والمهجورات وكبار السن والمرضى.