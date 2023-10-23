

بداح العنزي



تناقش لجنة مبارك الكبير في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة نصار العازمي الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



طلب وزارة الداخلية استحداث مدخل ومخرج للقطعة رقم (1) بمنطقة صباح السالم من الطريق رقم (3) الفاصل بين القطعتين (1 و4).



طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة مبارك الكبير ضمن القطعة رقم 7.



من جانب آخر، تبحث لجنة الاحمدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة نصار العازمي طلب شركة المشروعات السياحية اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط كهرباء السيارات وتصليح الاطارات وتبديل الزيوت بالقطعة 2 بمنطقة العقيلة.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط تـبـديل اسطوانات غاز في جمعية العقيلة.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية في منطقة بنيدر.



طلب وزارة الـكـهـرباء والماء والطاقة المتجددة تـخـــصــيص مــسارات خطوط هوائيـة من محـطـة الـتـحويـل الرئيسية الوفرة Z التابعة لربط الخليج وصولا الى كل من محطات مدينة صباح الأحمد السكنية 37 - 47.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار لتحويل السيول بمنطقة جنوب الصباحية وغرب طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.