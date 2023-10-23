

عاطف رمضان



قال رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي ان مسجدين في الضاحية N10 في مدينة المطلاع تم افتتاحهما واستقبلا المصلين في صلاة الجمعة الماضية، ليصبح اجمالي المساجد التي تقام فيها الصلوات في المدينة 3 مساجد.



وأضاف العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت الخميس الماضي 19 الجاري بالتسليم الابتدائي لمخفر المطلاع الى وزارة الداخلية، مشيرا الى ان وزارة الداخلية وضعت نقطة امنية وبدأت دوريات الشرطة تتجول في المدينة مساء؛ وذلك لتوفير الامن والامان لأهالي المنطقة.



واشار الى ان «السكنية» قامت ايضا يوم الخميس الماضي بالتسليم الابتدائي لمستوصف المنطقة الكائن في الضاحية N11 الى وزارة الصحة.



وأعرب العنزي عن شكر اهالي مدينة المطلاع لنواب لجنة شؤون البيئة والامن الغذائي والمائي برئاسة النائب أ. د. حمد المطر لزيارتهم للمدينة والاطلاع على الاوضاع البيئية والصرف الصحي، معربا كذلك عن شكره للنائب فايز الجمهور، ووزارات «الداخلية»، و«الاوقاف»، و«الاسكان» وذلك للاستجابة لمطالب اهالي المنطقة عبر افتتاح مسجدين، والتسليم الابتدائي للمخفر وإقامة نقطة امنية والمستوصف.