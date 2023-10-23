

بداح العنزي



أيدت البلدية عدم الموافقة على استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتاب سيرسل للمجلس البلدي:



ورد إلينا كتاب الأمين العام للمجلس البلدي والمتضمن الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر.



الاقتراح محل الدراسة الحالية تمت دراسته سابقا بناء على طلب وزارة الداخلية، هذا وبالتنسيق سابقا مع وزارة الأشغال العامة لبيان ما اذا كان الشارع المطلوب استحداثه يقع ضمن أعمال تطوير جمال عبدالناصر من عدمه، تمت إفادتنا بموجب كتاب الوزارة بأن الشارع التخديمي المطلوب استحداثه لا يدخل ضمن أعمال الاتفاقية رقم (هـ ط/ 2013) والخاصة بأعمال تطوير طريق جمال عبدالناصر.



بعد انتهاء الدراسة السابقة، تمت إفادة كل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية بأن جميع القسائم الكائنة بمنطقة الصليبخات قطعة 2 تتوافر لها شوارع تخديمية داخلية، كما هو موضح بالمخطط التنظيمي، وعليه تمت إفادتهم بعدم الموافقة على استحداث الشارع التخديمي المطلوب، وذلك لتعارض الطلب مع قرار المجلس البلدي رقم ب/ف1/21/2/2002) المتخذ بتاريخ 21/1/2002 والمتضمن «عدم النظر أو الموافقة على استحداث أو ترحيل طرق تخديمية أمام القسائم بمناطق الكويت المختلفة».



لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر، وذلك لتعارض الطلب مع قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف1/21/2/2002 المتخذ بتاريخ 21/21/2002 والمتضمن «عدم النظر او الموافقة على استحداث أو ترحيل طرق تخديمية أمام القسائم بمناطق الكويت المختلفة».