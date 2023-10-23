

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم إلى الشركات المنبثقة عن المنظمة بما يسهم في نمو وازدهار تلك الشركات وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اللوغاني نقلها بيان صحافي صادر عن المنظمة أمس الأحد عقب ترؤسه الاجتماع التنسيقي السنوي الـ 52 للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة.



وشدد على أهمية البناء على الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة ونتائجها الإيجابية والتوصيات المهمة الصادرة عنها والانطلاق منها نحو مرحلة جديدة تقوم على فتح مجالات للتعاون بينها وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط المماثل في الدول الأعضاء.



وقال البيان إن الأمانة العامة لأوابك قدمت خلال الاجتماع عرضا تناول نتائج اجتماعات المرحلة التمهيدية وكذلك المرحلة التنفيذية التي قامت فيها الأمانة العامة بدور الوسيط بين الشركات المنبثقة عن المنظمة والشركات الوطنية ومخرجاتها.



وأوضح أن نتائج عام 2022 تشير إلى تحقيق الشركات العربية المنبثقة أرباحا إجمالية صافية تجاوزت 235 مليون دولار، ليكون بذلك «عام الأرباح القياسية».



وعقد الاجتماع بحضور ممثلي الشركة العربية البحرية لنقل البترول والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن والشركة العربية للاستثمارات البترولية والشركة العربية للخدمات البترولية والشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.