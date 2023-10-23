

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان، صباح أمس، ممثلي الرابطة الوطنية للبرمجيات والخدمات الهندية (ناسكوم)، برئاسة المدير الإقليمي بشركة تاتا للخدمات الاستشارية أجاي سنغ، وبحضور سكرتير أول بالسفارة الهندية لدى الكويت سميتا باتيل، وقد حضر اللقاء المدير العام المساعد بالغرفة عماد الزيد.



ورحب الجوعان بالضيوف الكرام، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الجانب الهندي في إقامة الفعاليات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، خاصة أن الهند تعتبر إحدى أهم الشركاء التجاريين للكويت بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 2.362 مليار دولار لعام 2021.



من جانبه، عبر سنغ عن امتنانه وشكره للغرفة على اهتمامها ودعمها المستمر للجانب الهندي، معربا عن أمله في المزيد من التعاون المستقبلي مع الغرفة في مجال تقنية المعلومات، لما تمتلكه الهند من إمكانات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن قطاع البرمجيات من أهم القطاعات الاقتصادية في الهند، كما تصدر الهند الخبرات والكفاءات في هذا المجال لمختلف دول العالم.



وبهذه المناسبة يسر غرفة تجارة وصناعة الكويت دعوة قطاع الأعمال الكويتي، وبشكل خاص العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك المهتمون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر الكويتي - الهندي لتكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في الكويت صباح اليوم الاثنين في فندق الفورسيزونز، لما يمثله من فرصة سانحة للاطلاع على الخدمات وأنشطة الشركات الهندية وعقد شراكات ثنائية محتملة في قطاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التكنولوجية في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية والأمن السيبراني والتصنيع والرعاية الصحية والطاقة والمرافق، بالإضافة إلى قطاعات التجارة الإلكترونية والتجزئة.