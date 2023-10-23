عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعا طارئا في القاهرة برئاسة رئيس الاتحاد مؤيد اللامي وبحضور أعضاء الأمانة العامة والنقيب الفلسطيني ناصر أبوبكر والنقيب المصري خالد البلشي. وجددت الأمانة العامة، في بيان، موقف الاتحاد الرافض بقوة لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة الإبادة العرقية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن وتقتيل وتجويع الفلسطينيين والتدمير الممنهج لكل مقومات العيش الآمن والكريم في غزة والضفة الغربية.



ورفضت «الأمانة العامة» اختزال القضية الفلسطينية في الجوانب الانسانية وتغييب عمقها التاريخي لكونها قضية احتلال واغتصاب ارض فلسطينية تستوجب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبكل الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية.



وأدانت الجرائم الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال منذ 7 الجاري، وطالبت منظمة الأمم المتحدة والرأي العام الدولي ضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني.



كما دعت الأمانة العامة الى ملاحقة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن كل جرائم الحرب التي اقترفها في حق الفلسطينيين، وتطالب باعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا.



وحيا الاتحاد العام للصحفيين العرب، وفق البيان، صمود الشعب الفلسطيني المنسجم مع الإرادة الشعبية للشارع العربي والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإغاثية الى غزة، والجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح المعبر واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة.



وشجبت الأمانة العامة بكل قوة الاستهداف الممنهج للصحافيين من خلال الاغتيال وقصف المنازل ومقرات المؤسسات الاعلامية.



وأدانت محاولة كيان الاحتلال اغلاق المؤسسات الاعلامية والقنوات التلفزيونية وذلك في اطار سياسة التضييق وخنق الحريات الصحافية وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب، وتطالب الاتحاد الدولي للصحافيين بضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات ووضع حد لها واتخاذ كل التدابير من أجل التصدي لذلك.



وأقرت الأمانة العامة دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين لعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحافيين وضرورة ملاحقة المجرمين قضائيا وإغاثة عوائل شهداء الصحافة في إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



وقال البيان انه في مواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه اغلب وسائل الاعلام الاسرائيلية والغربية، قررت الأمانة العامة إنشاء منصة دائمة لكشف الحقائق بدءا بما يحدث في غزة والضفة الغربية وسيرصد الاتحاد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحافية.



وطالبت المؤسسات الإعلامية العربية وقف استضافة مجرمي الحرب الصهاينة، خصوصا الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين ويبررون الجرائم الصهيونية.



وأعربت عن رفضها استهداف بعض المؤسسات الإعلامية الغربية للصحفيين بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني، ونعتبرها استكمالا لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين وأخلاقيات المهنة.



وقررت الأمانة العامة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها لنصرة الحق الفلسطيني.