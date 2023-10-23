

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية رئيس البعثة العسكرية في الجيش البنغلاديشي في الكويت العميد تاج سيف الإسلام والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس لجنة العمالة الفنية المنتدبة اللواء عيد العويهان.



ورحب الفريق البرجس بضيوفه، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الكويت وبنغلاديش.



وسلم العميد تاج سيف الإسلام دعوة للفريق البرجس لزيارة بنغلاديش للإشراف على اختيار العمالة الفنية البنغلاديشية التي سيتم انتدابها للعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وأعرب عن أهمية ما تم بحثه من موضوعات والتي تؤدي إلى مزيد من ترسيخ التعاون، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.