مبارك الخالدي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تحديا صعبا مساء اليوم عندما يلتقي فريق الرفاع البحريني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي تضم أيضا فريقي الزوراء والنجمة اللبناني.



وتقام المباراة على ستاد جابر الدولي، ويخوض الفريقان المواجهة وفي رصيد كل منهما 4 نقاط، بينما يمتلك الزوراء والنجمة نقطة واحدة لكل منهما.



ويعتبر اللقاء قمة مواجهات المجموعة، فضلا عن كونه يأتي في ختام مواجهات دور المجموعات ما يعني ان الفريق المتصدر سيقطع نصف الطريق نحو التأهل الى الدور اللاحق من البطولة.



وقد استعد الأخضر لخوض المباراة بمعسكر داخلي عقب الفوز على فريق الفحيحيل 2-1 في الجولة الخامسة من بطولة دوري زين الممتاز والذي منح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم. ويغيب عن الاخضر لاعبو الخبرة الحارس سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي والواعد سلمان العوضي بسبب الإيقاف الاسيوي على خلفية الاحداث التي صاحبت مواجهة الفريق والسيب العماني في النسخة الماضية من البطولة.



ويعول الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس برداريتش على بقية الكتيبة العرباوية التي تضم حسن حمدان وجمعة عبود وعلي خلف وحمد القلاف والمحترفين سفيان بوشار وحمزة خابا وممادو ثيام ووليد صبار وايوالا.



وفي المقابل، يدخل الرفاع الذي يحل في المركز الرابع بدوري ناصر بن حمد الممتاز بعد مرور ثلاث جولات منه، المباراة بكامل قوته، حيث يضم نخبة من لاعبي المنتخب البحريني وهم كميل الأسود وجاسم الشيخ وسيد مهدي باقر وهزاع علي ومحمد عبدالقيوم وعلي حرم والسوري محمد العنز والبرازيلي فينيسيوس فارغاس، ما يشير الى ان المواجهة لن تخلو من الاثارة والندية.



برداريتش: جهد كبير للاعبين



إلى ذلك، قال مدرب العربي توماس برداريتش خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس إن فريقه خاض مباراة يوم الجمعة الماضي في الدوري، مؤكدا ان اللاعبين يبذلون جهدا كبيرا.



وأضاف أن الرفاع فريق مميز وكبير ولديه عناصر جيدة ولاعبون دوليون، لافتا الى أن الاخضر لديه عدد من اللاعبين المصابين أكبر من عدد الجاهزين الذين سيكونون على قدر المسؤولية، ولكن نحتاج إلى دعم الجمهور.



من جانبه، قال لاعب الأخضر حمزة خابة إن مواجهة الرفاع ليست سهلة، فهو يمتلك عناصر جيدة ونحن واثقون في لاعبينا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا.