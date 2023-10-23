استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب الى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3-0 أمس الأول في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما انتزع نيس الصدارة بحسمه دربي الجنوب أمام مرسيليا 1-0.



في المباراة الأولى على ملعب «بارك دي برانس»، فك مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل (10)، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان (31)، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث (77).



وسار مبابي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين في الدوري برصيد 8 أهداف، وهو الفوز الثاني تواليا لسان جرمان بعد الأول على رين، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0-0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأبدى مدرب باريس سان جرمان لويس إنريكي ارتياحه بأداء لاعبيه، وقال: «هناك قلق منطقي بعد هذه التوقفات الدولية، بسبب صعوبة عودة اللاعبين إلى أجواء المنافسة المحلية، لكن المجموعة أدارت المباراة بشكل جيد جدا»، مضيفا: نحن بصدد اكتشاف اللاعبين الذين لعبوا قليلا جدا منذ بداية الموسم، مثل برادلي أو الكوري الجنوبي كانغ إن لي أو فابيان رويس، منحهم وقتا للعب يسمح لهم أيضا بالتعرف على بعضهم البعض، ونحن خطيرون في كل مكان تقريبا وهذا في مصلحة الفريق.



إلى ذلك، حسم نيس دربي الجنوب بتغلبه على ضيفه وجاره مرسيليا 1-0، ليرفع نيس رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة أمام باريس سان جرمان ونقطتين أمام موناكو.



في المقابل، مني مرسيليا بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، والثانية في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوسو.