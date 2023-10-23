تمكن مان يونايتد، من تحقيق فوز صعب على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة أقيمت على ملعب «برامول لين» مساء أمس الأول ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفاز فريق «الشياطين الحمر» في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري للمسابقة، فانتصاره على شيفيلد، ومن قبله التغلب على برينتفورد في الجولة الماضية.



وانتصر يونايتد للمرة الخامسة هذا الموسم، مقابل 4 هزائم، إذ لم يحقق أي تعادل حتى الآن، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.



من جانبه، أبدى الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مان يونايتد، سعادته بفوز فريقه، وقال في تصريحات صحافية: «سعداء بالفوز بالطبع، وجدنا الطريق للفوز، الشوط الأول لم نقدم فيه أفضل مستوى ممكن، لكن في الشوط الثاني سيطرنا على الأمور، ونجحنا في الانتصار بهدف رائع»، مضيفا: الخصم لعب المباراة بطاقة كبيرة، وخاض اللقاء بطريقة لم نتوقعها، لكننا عدلنا من الوضع بعد ذلك، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ويجب أن تقدم أفضل ما لديك في الميدان، واحتجنا لهدف مميز للفوز، وعلينا القتال في «البريمييرليغ» من أجل كل نقطة، ويجب ألا يدخر أحد أي نقطة عرق في أي مباراة، لأنه لا يمكن أن تحصل على نتيجة من دون عمل بأي حال من الأحوال.



ألمانيا



تغلب بايرن ميونيخ حامل اللقب على ماينز 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، وحقق الفريق البافاري فوزه الثالث تواليا رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن دورتموند الرابع. وضرب بايرن ميونيخ بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 16 دقيقة، فافتتح التسجيل عبر المهاجم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (11)، ثم أضاف الثاني بعد خمس دقائق بواسطة المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين (16). وهو الهدف التاسع لكين مع النادي البافاري في «البوندسليغا» منذ انتقاله الى صفوفه قادما من توتنهام، فعزز موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين.