أثبت خبراء فرنسيون وإيطاليون أن لوحة اشتراها هواة جمع تحف فرنسيون عبر الإنترنت هذا العام من دون معرفة تاريخها، هي في الواقع عمل فني لرسام عصر النهضة الإيطالي والمهندس المعماري رفائيل، يرجع تاريخه إلى لقائه مع ليوناردو دافينشي بحدود عام 1505.



ويقول أحد هواة الجمع لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه «عندما رأيت صورة العمل على الإنترنت للمرة الأولى، لفتت انتباهي».



واشتراها هواة الجمع من معرض في لندن مقابل 30 ألف جنيه إسترليني (36 ألف دولار). ويستذكر قائلا: «عندما تسلمنا اللوحة، كان الأمر مؤثرا أكثر بعد، على الرغم من أنها كانت قذرة حقا».



وبعدما اعتقد أنها لوحة من مدرسة ليوناردو دافينشي، استعان هاوي جمع التحف بخبرة العضو في فريق خبراء تابع لليونسكو في فلورنسا الإيطالية أناليزا دي ماريا التي أكدت نسب العمل إلى رفائيل في سبتمبر.