أعلن بنك وربة عن افتتاح فرعه الجديد في مجمع الوزارات، حيث جاء تصميمه ليواكب أحدث التطورات التي تشهدها الخدمات المصرفية والعمل على تقديمها بطريقة أكثر عملية، ما يوفر المزيد من الراحة والسهولة والسرعة لعملاء البنك في ظل حرص «وربة» أن يتمتع عملاؤه بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعه والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.



وقال مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل: يأتي افتتاح فرع مجمع الوزارات استكمالا لخطط البنك لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف أرجاء الكويت ومنح العملاء تجربة خدمة مميزة لتلبية مختلف احتياجاتهم وبما يساعد في توفير المزيد من الوقت لهم، مشيرا إلى أنه تم تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء ليبقى «وربة» متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا. وأضاف أن مجمع الوزارات يعتبر من أهم المراكز الحيوية التي تشهد حضورا كبيرا من المراجعين من المواطنين والمقيمين في الكويت، لاسيما أنه يضم مجموعة كبيرة من الوزارات الرئيسية التي تقدم خدمات رئيسية ومهمة للجميع سواء من المواطنين أو المقيمين. ونوه الشعيل إلى أن خطط افتتاح المزيد من الفروع تأتي مواكبة للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك عبر مختلف قنواته الرقمية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي ستكون الأولى من نوعها على مستوى الكويت كعادة بنك وربة في طرح منتجاته.



وأكد أن البنك مستمر في التوسع بافتتاح المزيد من الفروع، معتبرا أن افتتاح فرع مجمع الوزارات يمثل إنجازا آخرا يضاف إلى الإنجازات التي حققها البنك في السنوات الأخيرة جنبا إلى جنب مع تطوير خدماته الرقمية، لافتا إلى أن البنك مستمر أيضا في التوسع بالاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية بجانب توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.