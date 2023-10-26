تعمل الصين على إطلاق حزمة تحفيز لتعزيز مجالات جديدة في الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.



وتعتزم الصين حاليا تجنب توجيه الأموال إلى المحركات الاقتصادية التقليدية كالعقارات والبنية التحتية، والتركيز على قضية تغير المناخ ومجالات أخرى لزيادة التنافسية.



وتتضمن الخطة إصدار ديون سيادية إضافية بقيمة تعادل 137 مليار دولار في الربع الرابع لدعم الإغاثة في حالات الكوارث.



ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في عام 2024، بعد نموه بنسبة 5% العام الحالي بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».