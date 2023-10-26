بشرى شعبان



بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود قام مكتب الانماء الاجتماعي بإقامة وقفة تضامنية مع الاشقاء في فلسطين، وانطلاقا من دور مكتب الإنماء الاجتماعي في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية يعلن المكتب انه بناء على توجيهات الوزير سيستقبل الحالات الإنسانية من ابناء الجالية الفلسطينية المتضررة من الأحداث الأخيرة وخاصة الحالات التي تأثرت بفقد أقرباء لهم في هذه الاحداث المؤسفة، حيث يفتح المكتب أبوابه لاستقبالهم عبر مراكزه المختلفة وذلك تأكيدا على التضامن مع الاشقاء في الظروف الحالية.