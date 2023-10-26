

أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي حرص المعهد على تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية وخاصة معهد التخطيط القومي بمصر في المجالات التنموية بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشامي لـ (كونا) عقب لقائه رئيس معهد التخطيط القومي بمصر د.أشرف العربي بالقاهرة.



وقال الشامي إنه تم خلال اللقاء مناقشة آلية التعاون بين المؤسستين وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية.



وأشاد بالتعاون المثمر بين المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت ومعهد التخطيط القومي بمصر على مدار السنوات الماضية، لاسيما أن المعهدين لديهما العديد من المشروعات والخطط المشتركة وأحدثها مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة بهدف مساعدة الدول العربية في بناء الخطط والقرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها.



وأضاف ان وحدة النمذجة الاقتصادية تعتبر «اللبنة الأولى» لمشروعات مشتركة تم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة وستكون بدايتها إطلاق الإصدار الجديد لتقرير التنمية العربية.



ووصف معهد التخطيط القومي بأنه «مؤسسة علمية وبحثية عريقة» لما لديه من خبرات وكوادر «متميزة»، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون خاصة في مجالات إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر بالإضافة الى مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.



وحول مشاركته بالجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتديي (المجتمع المدني) و(الشباب العربي) حول الأمن الغذائي والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس الثلاثاء أشاد الشامي بالموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الدورة وخاصة ما يتعلق بمناقشة الأزمات الحالية بالوطن العربي وفي مقدمتها الاعتداء الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك موضوع منظمات المجتمع المدني وكيفية تطويرها بالإضافة إلى دعم الشباب العربي، مؤكدا أن الاجتماع خرج بنتائج جيدة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا.



وأضاف الشامي ان زيارته للقاهرة تشمل عقد لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية د.هالة السعيد لمناقشة أطر التعاون المشترك بما يصب في صالح الجانبين.



من جهته، أعرب العربي في تصريح مماثل لـ (كونا) عن خالص التهنئة للدكتور الشامي بمناسبة توليه منصب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، متمنيا له التوفيق والنجاح في المهمة المسندة إليه.



وأكد العربي أن المعهد العربي للتخطيط يحظى بتقدير ومكانة خاصة لدى جميع المسؤولين بمعهد التخطيط القومي في مصر، مبينا أن المعهدين تربطهما علاقة شراكة «قوية وممتدة» في مجالات عدة ومنها تقرير التنمية العربية الذي يصدر بتعاون مشترك بين الجانبين.



وأوضح أنه من المقرر أن يناقش الإصدار الجديد للتقرير موضوع التيارات المناخية وتأثيرها على التنمية العربية.



وأكد العربي حرص معهد التخطيط القومي على استمرار التعاون مع المعهد العربي للتخطيط وتقويته بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.