حصلت مشادة كلامية عنيفة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع العميد موريس سليم سمعت أصداؤها خارج قاعة مجلس الوزراء خلال اللقاء التشاوري الذي دعا له رئيس الحكومة للاطلاع على نتائج زيارة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى دمشق للبحث في موضوع إعادة النازحين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية.



وعلمت «الأنباء» ان سبب الخلاف يعود إلى ان رئيس الحكومة أرسل رسالة إلى وزير الدفاع طالبه بإتمام التعيينات في وزارة الدفاع ومنها قيادة الجيش «وذكره بالمادة 70 من الدستور التي تتحدث عن انه يحق لمجلس النواب اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى في حال الإخلال بواجباتهم»، الأمر الذي اعتبره وزير الدفاع تهديدا من رئيس الحكومة ورفضه.



وخلال الاجتماع حصلت المشادة والكلام العنيف وانسحب وزير الدفاع من الاجتماع وغادر السراي دون الإدلاء بأي تصريح، ولكنه أصدر فيما بعد بيانا مطولا عرض فيه أسباب الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة.