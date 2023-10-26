

أطلق مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) مسابقة التطبيقات الصناعية للدورة الـ17 للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة، بعنوان «تكنولوجيا الزراعة الحديثة» بمشاركة 90 طالبا من مدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية بوزارة التربية، بعد تصفيات في المدارس المشاركة لـ 210 طلاب».



وأعلن مكتب «ملست آسيا» أن مسابقة التطبيقات الصناعية لهذا العام ستكون تصفياتها النهائية وإعلان الفائزين يوم 13 نوفمبر المقبل.



وأوضح المدير الإقليمي للمكتب داود الأحمد أن «عدد المشاركين في المسابقة 60 طالبا من المرحلة المتوسطة و30 من المرحلة الابتدائية بنين بكافة المناطق التعليمية، حيث أتيحت الفرصة هذا العام لمشاركة عدد من طلاب المرحلة الابتدائية»، مضيفا ان مكتب المنظمة العالمية ملست يسعى الى الخروج بشباب مبدعين ومبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجيا واكتشاف القدرات الموهوبة،



مشيرا إلى أن «الأهداف العامة للمسابقة تتمثل في تنمية مهارات الطلبة الفنية والأعمال اليدوية واكتشاف المهارات والخبرات لدى الطلبة ودعم الأنشطة التطبيقية في المدارس، إضافة إلى ترسيخ ثقافة التصنيع المحلي لدى الطلبة وتعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة»، كاشفا عن أن «الأهداف الخاصة للمسابقة تنحصر في استثمار أوقات فراغ الطلبة في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتوجيه الطالب إلى كيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة، والاستفادة منها في مجال التطبيقات الصناعية، وتشجيع اليدوي والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات، وغيرها من الأعمال الفنية والمشاركة في المنافسات».



وذكر الأحمد أن مكتب ملست آسيا نظم اجتماعا للمعلمين للتعريف بنظام المسابقة ومنهجياتها ومراحلها ونظمها وآليات تحكيمها، مثمنا تعاون وزارة التربية ومشاركتها الواسعة بفعاليات ومسابقات (ملست) بالكويت وعلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بها وتحقيق أهدافها ومقاصدها في المساهمة في بناء قدرات طلاب الكويت.