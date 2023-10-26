استقبلت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت د.مطر النيادي ورافقه خلال زيارته للمكتبة وفد رفيع المستوى من سفارة دولة الإمارات في الكويت.



وقام السفير والوفد المرافق له بجولة في أرجاء المكتبة، اطلع خلالها على المجموعات المتنوعة التي تضمها المكتبة من مخطوطات أصلية وكتب نادرة موجودة بالمكتبة، واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المكتبة، وما تقدمه من خدمات معلوماتية وثقافية للباحثين.



كما قام السفير بإهداء المكتبة مجموعة من الكتب لضمها لباقي مجموعات المكتبة لخدمة القراء والباحثين.



وفي نهاية الزيارة سجل السفير كلمة للمكتبة، عبر فيها عن مدى إعجابه بجهود السيد عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية ودوره في نشر اللغة العربية عالميا، وأبدى سعادته بزيارة هذا الصرح الثقافي الموجود في قلب الكويت، متمنيا التوفيق للقائمين عليه.