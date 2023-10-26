بيروت ـ أحمد عز الدين



أكد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بعد استقباله رئيس «التيار الحر» جبران باسيل في بنشعي، انه لايزال مرشحا للرئاسة.



وقال فرنجية في دردشة مع الصحافيين: إذا ما حصل اتفاق فأنا مستعد للاحتكام لطلب النواب الـ51 الذين أيدوني فهم الوحيدون «يلي بيمونوا» علي، و«التيار» مازال على موقفه بالنسبة للرئاسة، لكنه قال انه «مستعد للتعاون إذا انتخبت».



وأضاف: نحن ضد التمديد لقائد الجيش وضد التعيين بغياب رئيس الجمهورية، وننتظر أي صيغة ممكن أن تؤمن استمرارية المرفق العام العسكري على غرار ما حصل في المؤسسات الأخرى.



وعاد فرنجية ليقول: متفاهمون على 99% من الأمور والبلد أهم من الموضوع الرئاسي وتفاهمنا على الحرص على البلد، والمقاومة حريصة على لبنان وأمنه ومواجهة الأزمة.



وتابع: ما يحدث في فلسطين وغزة جريمة بحق الإنسانية ولا يمكننا إلا أن نكون مع القضية الفلسطينية المحقة واستعادة الأرض.