ترقّب المهتمون بعالم السيارات عن كثب انعقاد المؤتمر البيئي للتطوير التعاوني مع المستخدمين «EXEED 2023»، والذي عقد بمدينة ووهو بتاريخ 15 أكتوبر، بحضور ملاك السيارات، والمؤثرين، وصناع القرار، وممثلين عن وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، بهدف عرض أحدث الابتكارات والتطورات التكنولوجية المرتبطة بتحقيق الاستدامة في قطاع صناعة السيارات.



ومن خلال حوار مباشر مع المستخدمين وملاك السيارات، سعى المؤتمر نحو تحقيق مستقبل أفضل وعلاقة متناغمة بين السيارات التي نقودها والاستدامة البيئية، كما عرض المؤتمر كذلك نخبة من أحدث وأفضل السيارات البيئية على الساحة العالمية، كما نظمت «EXEED» معرضا للتصوير الفوتوغرافي ضمن نشاطات المؤتمر يهدف لتوثيق ذكريات أصحاب السيارات مع سياراتهم.



الجدير بالذكر، أن جميع السيارات المعروضة في المؤتمر تتوافق مع طرازات «EXEED RX» و«VX» و«E03»، وهي تعكس التزام العلامة التجارية «EXEED» بالتعاون الوثيق مع عملائها في تطوير مركباتها لدعم نمط حياة أكثر استدامة ووعي.



توثيق اللحظات...الاحتفاء بالذكريات



يعتبر معرض التصوير الفوتوغرافي من أبرز فعاليات المؤتمر البيئي للتطوير التعاوني مع المستخدمين «EXEED 2023»، حيث سعى المعرض المسمى EXEEDERS & User Photography إلى تصوير العلاقة الوثيقة بين ملاك سيارات «EXEED» وسياراتهم عبر عدسة الكاميرا، وعرضها في ممر العرض المنحني.



يذكر أن منظمي المعرض دعوا جميع الأفراد المهتمين للمشاركة في هذه المسابقة عبر الإعلان في القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي. حيث تم تحديد شروط المشاركة والتي تتطلب نشر صور عالية الجودة تجمع بين ملاك سيارات «EXEED» وسياراتهم على أن يصاحب نشر الصورة إضافة علامات التصنيف التالية #EXEEDUserConference و#EXEEDLifestyle و#ExploringEXEED بالإضافة إلى متابعة حساب «EXEED» الرسمي @exeedglobal. وتم تقديم مكافآت قيمة لمختلف المشاركين، فالمشارك الحاصل على أعلى تفاعل على الصعيد المحلي حصل على مظلة فاخرة ومحفظة للبطاقات، في حين اختارت اللجنة المنظمة للمعرض 30 صورة من مختلف أنحاء العالم، وعرضتهم لتصويت عام لاختيار المشاركين الفائزين، فيما حصل الفائز الأول على حقيبة سفر، بينما حصل الفائزون الآخرون على صناديق هدايا متميزة ومحافظ بطاقات.



ابتكار يتماشى مع نمط الحياة



يعد معرض «EXEED» البيئي من أهم عناصر المؤتمر البيئي للتطوير التعاوني مع المستخدمين، حيث سلط الضوء على طرازات «EXEED» الثلاثة الرئيسية «RX» و«VX» و«E03»، كما احتفى المعرض بأنماط الحياة المتعددة، وجذب جمهور متنوع، بمن فيهم المؤثرون وممثلون عن وسائل الإعلام من مختلف أرجاء العالم، حيث تم تقسيم منطقة المعرض البيئي بدقة لعرض الجوانب المختلفة والفريدة لكل طراز من «EXEED».



RX نمط حياة متنوع



لمحبي الطبيعة والهواء الطلق، أبرز هذا الجناح قدرة «RX» على التكيف واستخداماتها المتعددة. وتم تصميمه لإبراز أساليب حياة مختلفة من خلال عرض الصور الفوتوغرافية والمعدات الرياضية. تشمل العناصر المعروضة ضمن هذا الجناح أرفف السقف، وحقائب الظهر الخارجية، وخيام السيارات، والتلسكوبات الفلكية، ومعدات التخييم الخفيفة، ومصباح التخييم، وثلاجة السيارة، وإمدادات الطاقة الخارجية.



VX أسلوب حياة مهني



يجسد جناح «VX» الفخامة العالية ويعكس تميز هذا الطراز من خلال إشعار زواره أنهم ضمن بيئة عمل فاخرة وعصرية. فمن ضمن عناصر هذا الجناح التصميمية: سجاد الأرضية الفخم، أطقم الطعام الفاخرة، والمظلات الراقية، وحقائب السفر الفارهة المصنوعة من الألومنيوم، محافظ البطاقات الأنيقة، والنظارات الشمسية المغناطيسية، وأقلام الحبر الفخمة.



E03 الراحة وجمال التصميم



تسعى «E03» إلى تحقيق جمال التصميم وراحة الاستخدام بالتوازي. عرض هذا الجناح التصميم الجديد لهذا الطراز وبين قدرته على التكيف مع أنماط الحياة المتنوعة. تمكن زوار المعرض من رؤية مشاهد متنوعة تصور الحياة أثناء التنقل، بالإضافة إلى التعرف على منتجات مبتكرة مثل مقاعد الحيوانات الأليفة، وآلات صنع القهوة الخارجية، ومجففات الشعر، وجهاز عرض صغير، وثلاجة السيارة، وإمدادات الطاقة الخارجية، وغسالة السيارات المتنقلة ذات الضغط العالي.



ما بعد المؤتمر



تم تنظيم المؤتمر البيئي للتطوير التعاوني مع المستخدمين لعام 2023 بهدف فتح صفحة جديدة في مستقبل صناعة السيارات، والتوفيق بين الابتكار والاستدامة وأساليب الحياة المختلفة. بالإضافة إلى قاعة المعرض البيئي وفعاليات بيع المنتجات، تمكن زوار المؤتمر كذلك من المشاركة في معرض المنتجات، ويوم التكنولوجيا، ومبادرات الرعاية المجتمعية، كما استطاعوا اختبار قيادة مختلف مركبات «EXEED» المتميزة. وجسد هذا المؤتمر رؤية «صناعات الغانم» الممتدة لأكثر من 60 عاما في تقديم أحدث ما يمثل الفخامة والتطور التكنولوجي والاستدامة البيئية في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.



وتؤكد ريادة العلامة التجارية ««EXEED التزام الغانم أوتوموبيل، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، وإيمانها الراسخ بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية وتقديم أفضل معايير الجودة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت. تضمن الغانم أوتوموبيل لعملائها راحة البال على مدى سبع سنوات عند شراء سيارات EXEED، وذلك من خلال ضمان المصنع الشامل لمدة 7 سنوات، و7 خدمات صيانة مجانية، و7 سنوات من المساعدة على الطريق. وتطبق الشروط والأحكام.