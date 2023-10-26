فندت صحيفة «نيويورك تايمز»، رواية الجيش الإسرائيلي التي حاولت التنصل من ارتكاب مجزرة المستشفى المعمداني في غزة الأسبوع الماضي ونسبها إلى صاروخ فلسطيني «فاشل» أطلق من القطاع. وبينت الصحيفة أن الصاروخ في الفيديو الذي روج له الجيش الإسرائيلي كدليل على ادعاءاته، لم يطلق من القطاع.



وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير تحت عنوان: «نظرة فاحصة على بعض الأدلة الرئيسية في انفجار مستشفى غزة»، إن «الفيديو يظهر قذيفة تخترق سماء غزة المظلمة وتنفجر في الهواء. وبعد ثوان شوهد انفجار آخر على الأرض».



ولفتت إلى أن «هذه اللقطات أصبحت دليلا يتم الاستشهاد به على نطاق واسع، حيث أكد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أن صاروخا فلسطينيا طائشا تعطل في السماء، وسقط على الأرض وتسبب في انفجار مميت في المستشفى المعمداني في مدينة غزة».



وأكدت أن «التحليل البصري التفصيلي الذي أجرته يخلص إلى أن مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرا تلفزيون الجزيرة والذي تم بثه مباشرة ليلة 17 أكتوبر، يظهر شيئا آخر. ومن المرجح أن الصاروخ الذي يظهر في الفيديو ليس هو الذي تسبب في الانفجار في المستشفى»، مبينة أن «القنبلة التي انفجرت في السماء على بعد ميلين تقريبا، ليس لها صلة بالقتال الذي اندلع على الحدود بين إسرائيل وغزة في تلك الليلة».