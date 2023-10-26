اختير رئيس لجنة الفنون الشعبية في جمعية الفنانين الكويتيين الباحث في الإيقاعات الكويتية فتحي الصقر في عضوية لجنة تحكيم الدورة الأولى لمهرجان «النهام» الأول الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الدمام خلال الفترة من 27 الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.



يمثل الصقر الكويت في هذا المهرجان الخليجي، وذلك بناء على ترشيح من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأعرب في هذا الصدد عن الامتنان والتقدير لقيادات المجلس الوطني، لاسيما الأمين المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، لترشيحه ليكون ضمن لجنة تحكيم هذا المهرجان الخليجي والذي يمثل خطوة داعمة لفن «النهمة»، وإعادة إحيائه للأجيال الحالية.



وستقام فعاليات المهرجان في الواجهة البحرية بمدينة الدمام على مدى سبعة أيام متتالية، وبمشاركة فرقتين شعبيتين وثلاثة نهامين من كل دول مجلس التعاون الخليجي، ويشهد المهرجان مشاركة فرقتي «حمد بن حسين» و«معيوف مجلي»، وضيوف من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.