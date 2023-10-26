أسامة دياب



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات أن تداعيات جائحة كوفيد قد أخرت الكثير من المشاريع المشتركة لتطوير العلاقات مع دول آسيا، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والتي سينتج عنها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستؤطر العلاقات بصورة قانونية للاستثمار في بلدان آسيا.



وبشأن أزمة العمالة الفلبينية في الكويت، قال في تصريحات صحافية على هامش الحفل الذي أقامته سفارة كازاخستان بمناسبة العيد الوطني إننا نعمل على رفع سوء التفاهم، وهذا يتطلب وقتا وخطوات صلبة، إلا ان الأمور تسير بخطى ثابتة.



وأضاف: «ان قضية رفع الحظر عن العمالة من عدمه تتعلق بعمل لجان وبحث أمور مشتركة»، لافتا إلى أن الاجتماعات الثنائية بين اللجان المعنية في البلدين لم تنقطع والقنوات الديبلوماسية دائما مفتوحة بين البلدين.