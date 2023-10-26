عقد الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التاسع في العاصمة العمانية مسقط.



وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن الاجتماع الذي جاء برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني د. محمد المعمري تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها قرار المجلس الوزاري في دورته الـ153 الخاص ببند حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.



وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا مقترح آلية للتعاون بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول المجلس إلى جانب رؤية إسلامية حول مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.



وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك المسائل المتعلقة بتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول المجلس (الندوات التفاعلية) وعرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية ومركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي.