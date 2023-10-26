قال عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي أمس الأربعاء إن العلاقات «الوطيدة» مع الكويت أسهمت بدعم الحركة الثقافية والأدبية والعلمية، فضلا عن مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ سلطان القاسمي القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي في قصر «البديع» حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات.



وأشار الشيخ سلطان إلى القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين على المستويات الاجتماعية والتاريخية والثقافية والعلمية، مبينا أهمية البناء على ذلك نحو فتح مزيد من آفاق التعاون المشترك.



من جانبه، نقل الذايدي تحيات القيادة السياسية العليا في الكويت وأطيب التمنيات للإمارات بدوام التقدم والازدهار في المجالات كافة.



وأعرب عن الاعتزاز بمسيرة العلاقات «التاريخية المتجذرة» بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي والتطلع نحو الارتقاء بها من خلال تعزيز التنسيق الثنائي المشترك.