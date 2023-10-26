

شارك اتحاد الإعلام الإلكتروني ممثلا برئيس مجلس الإدارة ‏فيصل خليفة الصواغ في اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة وذلك لمناقشة مشروع مسودة قانون تنظيم الإعلام.



وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ووزير الإعلام عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي ومدير إدارة المرئي والمسموع فهد الحربي وفريق وزارة الإعلام ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف وجمعيات النفع العام ذات الصلة والمختصين والمعنيين.



وتقدم رئيس مجلس ادارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ بالشكر والامتنان لرئيس اللجنة النائب د.حمد المطر على دعوته الكريمة وحرص أعضاء اللجنة على تعزيز روح التشاركية والممارسات الديموقراطية والحفاظ على المضامين الإعلامية ودعمهم اللامحدود للإعلام الحر وبذل الجهود في سبيل المحافظة على المكتسبات والحريات الإعلامية والنهج الجديد لوزارة الإعلام بمشاركة الجميع في عقد حلقات خاصة ونقاشية لجمعيات النفع العام ودعوة المهتمين من خلال تعميم «باركود» لتقديم المقترحات على مسودة القانون، متمنيا تعميم هذا النهج على جميع القوانين بوزارات الدولة، لافتا الى أهمية تعزيز دور الإعلام الإلكترونـــي للمساهمـــة في تحقيق رؤية الكويت بالتنمية المستدامة.



وأثنى الصواغ على دور وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري في تقديم مسودة القانون وأخذه بالملاحظات السابقة واهتمامه بدعم الاعلام الوطني، وعلى دور وجهود الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي في تقريب وجهات النظر والأخذ بملاحظات وهموم الإعلاميين والمهتمين في مجال الإعلام الإلكتروني والتواصل الدائم للرد علي جميع المقترحات.



هذا، وشارك اتحاد الإعلام الإلكتروني بعدة ملاحظات ومقترحات تم تقديمها لرئيس اللجنة التعليمية في مجلس الامة د.حمد المطر، متمنيا ان تصب جهود المشاركين في مصلحة الإعلام بشكل عام وتكون داعمة للشباب ومواهبهم ولأهداف الإعلام الإلكتروني بشكل خاص في ظل ثورة الاتصال والمعلومات لبناء المجتمعات بالعصر الحديث.



وأكد الصواغ دعمه اللامحدود للإعلام الإلكتروني والعاملين بهذا القطاع الهام لتعـزيـــز دور الـصـحـافـــة الإلكترونية والدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، مبينا ان الإعلام الإلكتروني يشارك مؤسسات الدولة في البناء والحفاظ على التاريخ العريق الذي وضعه لنا مؤسسو الدولة في الصحافة والإعلام الوطني.