وزير الدفاع زار مقر شركة الإلكترونيات المتقدمة: السعودية الشقيقة حققت نقلة نوعية بالقدرات والإمكانات التقنية جعلت منها نموذجاً متميزاً يحتذى

الفهد لدى زيارة مقر التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب: ركيزة أساسية وسد منيع ضد الجماعات والأفكار المتطرفة في العالم ودور إستراتيجي للسعودية بإنشائه



استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.



ونقل الشيخ أحمد الفهد، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرفعة والازدهار.



‏كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات وذلك في إطار حرص واهتمام قيادتي البلدين بالتشاور والتنسيق الدائم في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز مسيرة الخير المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



من جهة أخرى، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أمس بجولة على هامش زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة شملت زيارة شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومركز التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.



واستهل الشيخ أحمد الفهد جولته، التي رافقه فيها رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي وسفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، بزيارة شركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية في الرياض.



واستقبل الشيخ أحمد الفهد لدى وصوله الى مقر الشركة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة م.وليد بن عبدالمجيد والرئيس التنفيذي للشركة م.زياد المسلم.



واطلع الشيخ أحمد الفهد، خلال زيارته، على مرافق الشركة من المصنع الرئيسي ومركز الفحص والإصلاح ومبنى الهندسة والتطوير ومركز المشاريع الخاصة واستمع إلى شرح عن منجزات الشركة وقدراتها في مجال تصنيع الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات المختلفة وتوفيرها لمنظومات متكاملة من الحلول التقنية بمواصفات وجودة عالمية.



وأشاد الشيخ أحمد الفهد خلال زيارته بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من نقلة نوعية بالقدرات والإمكانات التقنية والفنية المتقدمة جعلت منها نموذجا متميزا يحتذى في كيفية القيادة والعمل على تحقيق مفهوم النهضة الشاملة.



بعد ذلك، انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض.



واستقبل الشيخ أحمد الفهد عند وصوله إلى مقر التحالف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي والأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد المغيدي وممثلو الدول الأعضاء.



واطلع وزير الدفاع والوفد المرافق على إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها، ودوره في محاربة الأفكار المتطرفة، وما يقوم به من جهود ومبادرات فكرية وإعلامية، وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، كما اطلع على أحدث التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف التي تعنى بالجماعات والمنظمات والأحداث الإرهابية حول العالم.



وأثنى الشيخ أحمد الفهد على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مبادرتها بإنشاء التحالف الذي يعد ركيزة أساسية وسدا منيعا ضد الجماعات والأفكار الإرهابية المتطرفة في العالم، مشيدا بالجهود التي يبذلها التحالف والدور الكبير الذي يقوم به على المستويين الإقليمي والدولي.



كما أشاد الشيخ أحمد الفهد بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها متشاركا ومتضامنا مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن، مضيفا أن ما يلمسه التحالف الإسلامي من تطور كبير ومتسارع ما هو إلا الإرادة القوية والحازمة من قبل الدول الأعضاء للقضاء على هذه الآفة.



من جانبه، عبر اللواء المغيدي عن امتنانه لهذه الزيارة، مؤكدا الدور الكبير الذي تقوم به الكويت في محاربة الإرهاب والتطرف ووقوفها الحازم أمام كل من تسول له نفسه تخريب أو تدمير مقدرات الوطن ووحدته.



وأشار إلى أن وجود الكويت عضوا في التحالف الإسلامي منذ تأسيسه ومشاركتها الإقليمية والدولية في كل ما من شأنه القضاء على هذه الآفة لهو دلالة واضحة على رؤية القيادة الكويتية الحكيمة التي لا تألو جهدا في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



وأشاد في الوقت نفسه بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف الإسلامي في كل ما من شأنه القضاء على آفة الإرهاب والتطرف العنيف.