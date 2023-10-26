

دعا مدير زكاة كيفان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية جاسم الأنصاري أهل الخير والإحسان إلى المشاركة في مشروع كفالة أيتام فلسطين. وقال الأنصاري: تبلغ قيمة كفالة اليتيم 15 دينارا شهريا، ولدينا العديد من الأيتام الذين يحتاجون إلى من يكفلهم خاصة بعد الأحداث الأخيرة. وأكد على الأجر العظيم لكفالة الأيتام مستشهدا بحديث النبي ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين». ودعا من يرغب في المساهمة إلى الاتصال على 95516222 أو زيارة مقر اللجنة بمنطقة كيفان - ق1 - ش11- م32. وأشار إلى الحرص على المتابعة الجيدة للأيتام فلا تقتصر الكفالة على تقديم المال فقط، بل تهدف إلى أن يكون اليتيم متميزا دراسيا وخلقيا.