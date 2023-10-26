

في إطار التزامها الثابت بمسؤوليتها الاجتماعية، وإيمانا منها بمفهوم التكاتف الإنساني، نظمت شركة إدارة المرافق العمومية حملة تبرع بالدم تشمل موظفيها لصالح بنك الدم الكويتي، ولاقت الحملة تفاعلا ونجاحا كبيرين من قبل الموظفين الذين توافدوا للتبرع بالدم في مقر الشركة، معبرين عن التزامهم الراسخ وواجبهم الإنساني تجاه جميع المحتاجين للدم.



وبهذه المناسبة، قال مدير الشؤون الإدارية في المرافق العمومية فواز الغانم: تندرج مبادرتنا هذه في إطار الفعاليات الإنسانية المتنوعة التي ننظمها سنويا والتي تجسد مبادئ المرافق العمومية، كمبدأ التعاون لخدمة مجتمعنا.



وأضاف الغانم: هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها الشركة حملة على الصعيد الوطني، ونحن نتعهد بإطلاق مبادرات توعوية أخرى وتنظيم حملات مماثلة تعبيرا عن روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية، ويحفل سجل «المرافق العمومية» بالعديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية الريادية، لا سيما الحملات والأنشطة التوعوية والصحية متعددة الأهداف الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع، انطلاقا من توجيهات إدارة الشركة لناحية خدمة الوطن ودعم المجتمع الكويتي بكل الأساليب المتاحة.



وتابع: نتوجه بالشكر الجزيل لمسؤولي بنك الدم الكويتي الذين بادروا بإرسال الفرق التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا نموذجيا ومستوى عاليا من الحرفية، بالإضافة إلى تأمين جميع التسهيلات اللوجستية المرافقة لهذه الحملة لضمان نجاحها.



وكان فريق بنك الدم الكويتي قد أشاد بحملة التبرع بالدم التي أطلقتها شركة المرافق العمومية والتي اعتبرها مبادرة طيبة، منوها بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه الشركة في المجالين الخيري والإنساني في الكويت.