

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن تستمر البيئة التشغيلية الصعبة للبنوك الأميركية حتى عام 2024، مع الضغط على النمو في الإيرادات والدخل بسبب الرياح العكسية من بيئة الفائدة المرتفعة لفترة طويلة وتوقعاتها لركود طفيف في النصف الأول من عام 2024.



وتعتبر «فيتش» أن هذا تم تأكيده من خلال ضعف نتائج الربع الثالث من عام 2023 التي أعلنتها معظم البنوك الأميركية حتى الآن.



وظلت الإيرادات في البنوك الأميركية الكبيرة مستقرة تقريبا على أساس ربعي وزادت على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وزادت الدخول الصافية بشكل متواضع من الربع الثاني من عام 2023، لكنها ظلت أقل من مستويات العام السابق.



وانخفضت هوامش الفائدة الصافية (NIMs) للربع الثالث على التوالي في معظم المؤسسات، مع رؤية البنوك الإقليمية لانخفاضات كبيرة استجابة لارتفاع تكاليف التمويل.



ويستمر نمو القروض في التباطؤ مع التباطؤ الملحوظ في بطاقات الائتمان، مما يشير إلى عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى طبيعته، في حين ظل النمو التجاري ضعيفا.



وفي ضوء ذلك، ستواصل البنوك تحسين الميزانيات العمومية، مع خروج الإدارة من الشركات غير الأساسية التي توفر فرصة ضئيلة لبيع المنتجات والخدمات للعملاء أو لدعم نمو الودائع.



وتقوم البنوك أيضا باستخدام السيولة لسداد التمويل بالجملة الأعلى تكلفة، وهو ما قد يعوض جزئيا المزيد من مزيج الودائع والتدفقات الخارجية. ورغم أن هذه الإجراءات تدعم الائتمان، فإنها لن تعوض بشكل كامل عن البيئة التنافسية الدائمة.



وكان الدخل من غير الفوائد أيضا باهتا في معظم المؤسسات، على الرغم من روايات الربع السابق عن «المشاريع الخضراء» الناشئة.



وظلت إدارة الثروات تواجه عوائق بسبب رسوم الأداء المضغوطة وارتفاع تكاليف الودائع، ومع ذلك، أشارت بعض العلامات الإيجابية إلى تحسن واعد في أسواق رأس المال.



وأدى تحسن تقلبات السوق إلى دعم دخل تجاري أقوى لدى البنوك الكبيرة، في حين أبلغت بعض المؤسسات عن زيادة في إيرادات استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يشير إلى أن التعافي الكامل في الرسوم قد لا يتم تأجيله لفترة طويلة.



وقالت «فيتش»: «لاتزال توقعاتنا بشأن المخصصات خلال الأرباع القادمة مختلطة»، وتباطأ نمو المخصصات، مثل تكاليف التمويل، حيث عاد إلى طبيعته بشكل مطرد منذ عام 2021، مع قيام العديد من المؤسسات بتخفيف التوقعات لتشمل «الهبوط الناعم». وتقارن مستويات المخصصات والتغطية الاحتياطية بشكل إيجابي مع مستويات ما قبل الوباء.



ومع ذلك، قد يتم تعويض الاحتياطيات الجيدة جزئيا من خلال تزايد صافي الرسوم من قطاع المكاتب العقارية التجارية، ومن ارتفاع حالات التأخر في سداد القروض الاستهلاكية في البطاقات والسيارات، كما رأينا في التراكم الأخير لبطاقات الائتمان ذات الخسائر الأعلى، وسط استنفاد مدخرات التحفيز الوبائية، وبالنسبة للبنوك الإقليمية الكبرى، من المتوقع زيادة المخصصات للحفاظ على تغطية احتياطيات البنوك، الأمر الذي سيؤثر بشكل أكبر على الربحية.



وعلى غرار الاحتياطيات، فإن البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار في طريقها لبناء احتياطيات رأسمالية أعلى من أهدافها الداخلية تحسبا لمتطلبات تنظيمية أعلى للديون طويلة الأجل، وفي 20 أكتوبر، قام المنظمون بتمديد فترة التعليق على مقترح «بازل 3» لمدة شهرين حتى يناير 2024، مما أدى إلى تأخير التأكد من تأثير القواعد الوشيكة.



ومع ذلك، يقدر «جي بي مورغان» زيادة بنسبة 30% في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، وشهد بنك «أوف أميركا» تضخما بنسبة 20%، مع تقدير «سيتي غروب» نطاق يتراوح بين 16% و19%.



وتتوقع الوكالة أن تتمكن البنوك من إدارة متطلبات رأس المال الأعلى المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3 دون صعوبة كبيرة، ولكن من المرجح أن يؤدي هذا التكثيف إلى تعزيز الاتجاه نحو انخفاض نمو القروض على المدى القريب.