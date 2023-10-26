إيمان العوضي: ملتزمون على الدوام بدعم الشباب الكويتي



أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن رعايتها الاستراتيجية للنسخة العاشرة من مؤتمر تمكين الشباب (تمكين). وتعتبر شركة المشاريع أحد الرعاة والداعمين الرئيسيين للمؤتمر منذ عام 2015، كما أن هذه الشراكة انتقلت إلى مستوى جديد من خلال التنظيم المشترك لجائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب التي تم من خلالها دعم العديد من الشركات الناشئة في التحول إلى مشاريع مستدامة.



وقالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر: سعداء بالتواجد هنا للاحتفال بالذكرى العاشرة على انطلاق فعاليات مؤتمر تمكين الشباب. لقد شكل المؤتمر منصة مهمة للشباب، وخاصة المبادرين منهم للاستفادة من خبرات ونصائح رواد الأعمال المحليين والدوليين.



وأضافت: لقد ولدت جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب من رؤيتنا المشتركة لدعم رواد الأعمال الشباب انطلاقا من إيماننا الراسخ بالدور المهم الذي يلعبونه في النمو الاقتصادي للكويت. ونحن اليوم نشعر بالفخر بالنجاحات التي حققها الشباب الذين شاركونا في نهائيات الجائزة، والذين تمكن عدد منهم من توسعة أنشطتهم إلى خارج الكويت لتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.



وتابعت: تبقى شركة مشاريع الكويت ملتزمة بدعم شباب الكويت من خلال مبادرات مختلفة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركات مجموعة المشاريع، بنك برقان، وشركة العقارات المتحدة، ومجموعة الخليج للتأمين، وكامكو إنفست، ومارينا إف إم على دعمها المتواصل.



تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يجمع على مدار يومين روادا في قطاع الأعمال في الكويت والمنطقة والعالم، الذين يشاركون قصصهم مع الجمهور بهدف إلهامهم لمتابعة شغفهم الخاص وتأسيس أعمال تجارية من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد المحلي.