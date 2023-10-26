اختتم بنك برقان رعايته لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر الذي نظمته شركة «رازن» لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.



وكان المنتدى برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وشاركت فيه كبرى شركات الحوسبة السحابية العالمية والمحلية، وشهد حضورا مميزا للعديد من قيادات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بالكويت.



وبهذه المناسبة، صرح محمد الزنكي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: سعداء بمشاركتنا في المنتدى بنسخته الحالية حيث تعتبر البنوك الرافعة الاقتصادية الأساسية التي تستغل الفرص الاستثمارية للإسهام في نمو المجتمع وازدهاره. ويرى بنك برقان في التطور التكنولوجي وفرصه أكثر من مجرد عائد مادي لتلك الاستثمارات التي تعود بالفائدة على البنك والمستثمرين فيه، إذ نعتبر أن علينا مسؤولية مجتمعية لدعم المبادرات التي من شأنها المساعدة في تطور المجتمع وتحقيق نموه المستدام، كما نسعى دائما إلى تطوير الكفاءات البشرية الكويتية المؤهلة لقيادة الدولة نحو عصر يحكمه التطور التكنولوجي، وخاصة الذكاء الاصطناعي.



من جهته، تقدم طاهر عبدالعال المدير الشريك في شركة «رازن» لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالشكر من بنك برقان لرعايته ومشاركته في المنتدى، لافتا إلى أن منتدى الحكومة الإلكترونية أصبح محط أنظار شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية، ويلقى دعما متواصلا من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص التي ترى فيه نافذتها على كل جديد في هذا المجال.